В Москве появятся «парящие дома»

«Парящие дома» появятся в Москве

«Мы ставили перед собой три задачи. Первая — сохранить объекты исторического наследия. Вторая задача — новое строительство и создание современной инфраструктуры. И третья — это закладка нового парка и новой набережной в центре Москвы», — отметил он. На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода может появиться парк, жилые и торговые здания, а также обустроенная набережная. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Capital Group, которая является инвестором проекта, Павел Те , передает агентство «Москва»

Согласно концепции, на территории отреставрируют и переоборудуют исторические строения, построят жилье, коммерческие помещения и двухэтажную подземную парковку, обустроят набережную Москвы-реки и парк. Новые здания планируется возвести на 35-метровых колоннах над старыми цехами завода.

Концепция жилого комплекса на территории завода разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron.