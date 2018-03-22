Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро

Футболки с надписью «Не прислоняться» появились в продаже на сувенирных стойках Московского метрополитена. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки «Не прислоняться» белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские — от M до XXL», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что стоимость футболки составляет 990 рублей.

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