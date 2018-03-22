Ещё
Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Футболки с надписью «Не прислоняться» появились в продаже на сувенирных стойках Московского метрополитена. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки «Не прислоняться» белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские — от M до XXL», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что стоимость футболки составляет 990 рублей.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Смертность трудоспособного населения в Москве снизилась на 38% В мае заработают цветочные часы на Поклонной горе Завершена реставрация павильона «Космос» на ВДНХ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции101
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»25
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии283
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах152
Убил троих вместо себя: взрыв в Мурманске15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение