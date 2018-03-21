Футболки «Не прислоняться» поступили в продажу

В метро начали продавать футболки с надписью «Не прислоняться»

"Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские − от M до XXL", − уточнили в пресс-службе подземки, отметив, что футболки "Не прислоняться" представлены как в черном, так и в белом цвете, а их стоимость составляет 990 рублей. Футболки с надписью "Не прислоняться" поступили в продажу в столичной подземке. Их можно приобрести на сувенирных стойках метрополитена. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метро.

Стойки "Живое общение" с сувенирными витринами уже появились на 11 станциях московского метро. В их числе − "Площадь Революции", "Арбатская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии. Сувенирные стойки также оборудовали на станциях "Комсомольская", "Белорусская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии и "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии.

Помимо стоек "Живое общение", сувениры доступны во флагманских магазинах метро, которые расположены на станциях "Маяковская" и "Трубная".