Ещё
Футболки «Не прислоняться» поступили в продажу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В метро начали продавать футболки с надписью «Не прислоняться» 

Москва24 3 часа назад
Футболки с надписью "Не прислоняться" поступили в продажу в столичной подземке. Их можно приобрести на сувенирных стойках метрополитена. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метро.
"Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские − от M до XXL", − уточнили в пресс-службе подземки, отметив, что футболки "Не прислоняться" представлены как в черном, так и в белом цвете, а их стоимость составляет 990 рублей.
Стойки "Живое общение" с сувенирными витринами уже появились на 11 станциях московского метро. В их числе − "Площадь Революции", "Арбатская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии. Сувенирные стойки также оборудовали на станциях "Комсомольская", "Белорусская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии и "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии.
Помимо стоек "Живое общение", сувениры доступны во флагманских магазинах метро, которые расположены на станциях "Маяковская" и "Трубная".
Москва24: последние новости
Спорткомплекс с катком возведут на юге столицы в 2019 году Схема движения транспорта в Выхино-Жулебино изменится с 23 по 31 марта На пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов с 25 марта
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины
Пенсии россиян будут считать по-новому126
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России71
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов730
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
01:29
Собянин рассказал о реализации крупной программы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение