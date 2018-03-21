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На Москве-реке появится электрическое судно
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На Москве-реке появится электрическое судно 

Мослента 35 минут назад
Фото: Москва меняется
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» планирует запустить электросудно в навигацию в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает агентство «Москва».
«Создаваемый электроход будет универсальным трансформером, который сможет видоизменяться для решения разнообразных задач. В зависимости от установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные работы, траление и промеры глубин», — рассказали в пресс-службе.
Судно сконструируют из композитных материалов, поэтому оно будет легким, маневренным и экологичным. Длина судна составит 30 метров, ширина — 5 метров, высота — 4, 93 метра. Оно сможет автономно плавать до трех суток, а срок его службы будет до 24 лет.
Согласно подсчетам, электротяга обойдется в девять раз дешевле дизельного топлива.
«12 часов электрического хода будут стоить около двух тысяч рублей, тогда как дизель обходится в 18 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.
Батареи можно будет подзаряжать на причалах «Канала имени Москвы» во время стоянки.
На данный момент завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование. В пресс-службе отметили, что новый проект позволит модернизировать технический флот, сделать его быстроходным, маневренным, энергоэффективным и экономичным.
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