Строительство ЖК на месте бывшей фабрики мороженого «Айс-Фили» планируется завершить в 2020 г.

Компания MR Group планирует завершить в 2020 г. строительство жилого комплекса площадью почти 130 тыс. кв. м на месте бывшей фабрики мороженого «Айс-Фили». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе MR Group.

«Сейчас по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5 ведется расчистка участка. Общая площадь проекта составляет порядка 127 тыс. кв. м, готовность комплекса: 2020 г.», — отметили в пресс-службе.

В 2016 г. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным , согласилась с разработкой проекта планировки территории по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5.

В январе 2018 г. компания MR Group объявила о старте продаж квартир в новом жилом квартале бизнес-класса «Фили Сити». Архитектурную концепцию объекта разработали бюро SPEECH и ADM.