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Строительство ЖК на месте бывшей фабрики мороженого «Айс-Фили» планируется завершить в 2020 г.
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Строительство ЖК на месте бывшей фабрики мороженого «Айс-Фили» планируется завершить в 2020 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Компания MR Group планирует завершить в 2020 г. строительство жилого комплекса площадью почти 130 тыс. кв. м на месте бывшей фабрики мороженого «Айс-Фили». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе MR Group.
«Сейчас по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5 ведется расчистка участка. Общая площадь проекта составляет порядка 127 тыс. кв. м, готовность комплекса: 2020 г.», — отметили в пресс-службе.
В 2016 г. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, согласилась с разработкой проекта планировки территории по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5.
В январе 2018 г. компания MR Group объявила о старте продаж квартир в новом жилом квартале бизнес-класса «Фили Сити». Архитектурную концепцию объекта разработали бюро SPEECH и ADM.
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