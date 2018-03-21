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Частные перевозчики по госконтракту с сентября начнут обслуживать пять новых городских маршрутов
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Частные перевозчики по госконтракту с сентября начнут обслуживать пять новых городских маршрутов 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Разыграны конкурсы на обслуживание пяти новых маршрутов в Москве. Маршруты №333, 580, 551к, 456к и 324 заработают в начале сентября. Их будут обслуживать частные компании «Транспорт 21 век» и «Гортакси». Новые маршруты дополнят уже существующие. Они помогут разгрузить наиболее популярные у москвичей направления и сделать поездки удобнее и быстрее», — сказал М. Ликсутов.
По его словам, автобусы разной вместимости распределены по маршрутам в зависимости от их загруженности. Так, на одном новом маршруте будут курсировать автобусы большой вместимости, на другом — средней, и еще три маршрута будут отданы на обслуживание транспорту малой вместимости.
«По остальным 24 маршрутам конкурсы объявлены, но еще не проведены. Часть из них будут курсировать до социальных объектов — поликлиник и центров госуслуг. Еще 13 маршрутов появятся в ТиНАО — они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро. Остальные маршруты создадут для жителей дополнительные транспортные связи», — добавил М. Ликсутов.
Он отметил, что, согласно контрактам, на 29 новых маршрутах будут работать 197 автобусов (145 большого, 18 среднего и 34 малого класса).
«Весь подвижной состав будет современным и комфортным для пассажиров. По расчетам, новыми маршрутами будут пользоваться 16,3 млн человек в год. Мы надеемся, что все поставщики, которые будут работать с перевозчиками, выполнят свои обязательства и поставят новый подвижной состав вовремя», — заключил М. Ликсутов.
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