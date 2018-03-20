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Названы сроки уборки снега на юго-западе
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На юго-западе Москвы уберут гору снега в течение двух недель 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гору снега в месте временного хранения в районе улицы Архитектора Власова на юго-западе Москвы ликвидируют в течение двух недель, сообщила журналистам во вторник первый заместитель префекта ЮЗАО Елена Ломова.
Ранее в сети появились сообщения жителей, возмущенных огромной ледяной глыбой, образовавшейся на перекрестке улицы Архитектора Власова и Нахимовского проспекта.
"Работы по вывозу снега с места временного хранения на пустыре в районе улицы Архитектора Власова планируется завершить в течение двух недель", — сказала Ломова во вторник.
По ее словам, на участок было свезено порядка 400 тысяч кубометров снега. В работах по ликвидации глыбы в круглосуточном режиме задействованы все "Камазы" округа и привлеченная техника. Вывоз снега ведется на четыре стационарных снегосплавных пункта "Мосводоканала" и "Мосводостока", подчеркнула она.
"В этом году выпало аномальное количество снега — больше 2,5 метров. Так как он выпал одновременно, вывезти такое количество на снегосплавные пункты было невозможно. Для хранения снега в Москве были открыты площадки для складирования, в том числе и на пустыре на улице Архитектора Власова", — пояснила зампрефекта образование горы снега.
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