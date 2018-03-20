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Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 38 площадках
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Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 38 площадках 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Главной особенностью фестиваля станет благотворительность. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«С 7 по 15 апреля 2018 года встречаемся на площадках самого теплого весеннего фестиваля «Пасхальный дар»: их в этом году будет 38 и расположатся они на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. Посетителей ждут вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов и отличный выбор сувениров. Ну, а многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения точно не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Но самое главное — у гостей фестиваля будет чудесная возможность поделиться своим теплом и поучаствовать в самых разнообразных благотворительных проектах», — следует из сообщения.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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