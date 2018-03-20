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Пассажир московского метро напал с ножом на сотрудника службы безопасности
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Пассажир московского метро напал с ножом на сотрудника службы безопасности 

Rambler News Service 5 часов назад
Пассажир московского метрополитена на станции «Пролетарская» совершил нападение на инспектора службы безопасности метро, который проводил проверку багажа. Об этом во вторник сообщает пресс-служба метрополитена.
«Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею», — говорится в сообщении пресс-службы.
В метрополитене отметили, что окажут всю необходимую поддержку пострадавшему и его семье.
«Московский метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему инспектору службы безопасности Сергею Бобкову и его семье, а также оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании по факту вооруженного нападения на инспектора на станции «Пролетарская» 18 марта. Все данные с камер видеонаблюдения, которые расположены в вестибюле, а также данные с видеорегистратора, установленного на сотруднике, были переданы правоохранительным органам», — говорится в сообщении пресс-службы.
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