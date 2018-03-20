Пассажир московского метро напал с ножом на сотрудника службы безопасности

Пассажир московского метрополитена на станции «Пролетарская» совершил нападение на инспектора службы безопасности метро, который проводил проверку багажа. Об этом во вторник сообщает пресс-служба метрополитена.

«Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею», — говорится в сообщении пресс-службы.

В метрополитене отметили, что окажут всю необходимую поддержку пострадавшему и его семье.