Названы сроки реставрации Северного речного вокзала

Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 г.

«Планируется, что в этом году работы начнутся. Примерно, работы на три года, а дальше этот объект будет использоваться под своей функцией», — сказал А. Емельянов. Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в 2017 г. Северный речной вокзал был передан в собственность города.