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Названы сроки реставрации Северного речного вокзала
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Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 г. 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«Планируется, что в этом году работы начнутся. Примерно, работы на три года, а дальше этот объект будет использоваться под своей функцией», — сказал А. Емельянов.
Он добавил, что в 2017 г. Северный речной вокзал был передан в собственность города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что помимо реставрации планируется обустройство территории вокруг вокзала.
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