В столице откроют пункты проката самокатов

В Москве откроют пункты проката самокатов для гостей ЧМ-2018

Москве до конца мая откроют пункты проката самокатов для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает РИА Новости, первые станции проката к чемпионату будут открыты в районе Якиманки, а также станций метро «Парк культуры» и «Октябрьская». Всего будет открыто около 20 пунктов проката.

Отмечается, что воспользоваться данной услугой смогут не только гости чемпионата мира, но и все желающие.