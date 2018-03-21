В столице откроют пункты проката самокатов

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В Москве откроют пункты проката самокатов для гостей ЧМ-2018 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве до конца мая откроют пункты проката самокатов для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает РИА Новости, первые станции проката к чемпионату будут открыты в районе Якиманки, а также станций метро «Парк культуры» и «Октябрьская». Всего будет открыто около 20 пунктов проката.
Отмечается, что воспользоваться данной услугой смогут не только гости чемпионата мира, но и все желающие.
Ранее сообщалось, что сборная Англии приедет на ЧМ-2018 со своей едой, чтобы избежать отравления.
RT на русском: последние новости
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