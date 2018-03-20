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В Москве потеплеет
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В Москве потеплеет 

Мослента 7 часов назад
Переменная облачность и до двух градусов тепла ожидается в столичном регионе 20 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона, при переменной облачности, без осадков. Ветер юго-западный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что и в Москве, и в области температура воздуха поднимется максимум до двух градусов тепла. Среднесуточная температура на три-четыре градуса ниже нормы. Синоптики предупреждают, что такая погода может повлиять на тех, кто страдает нарушениями работы сосудов и заболеваниями опорно-двигательной системы.
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