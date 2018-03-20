В Москве потеплеет 

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона, при переменной облачности, без осадков. Ветер юго-западный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов», — говорится в сообщении.

Переменная облачность и до двух градусов тепла ожидается в столичном регионе 20 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».