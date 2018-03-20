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К ЧМ по футболу открылся фанатский вестибюль станции «Спортивной»
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К ЧМ по футболу открылся фанатский вестибюль станции «Спортивной» 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В московском метро после годичной реконструкции открылся южный вестибюль «Спортивной»: через него пассажиры выходят к «Лужникам», к МЦК. Как заявил мэр Сергей Собянин, теперь станция примет на треть проезжающих больше, чем до начала ремонта.
Еще в прошлом году власти заявляли, что реконструкцию вестибюля «Спортивной» нужно завершить к началу чемпионата мира по футболу. Изначально планировалось открыть вход в мае, но строители успели раньше: как раз к товарищескому матчу Россия — Бразилия 23 марта. За год сделали все, чтобы пассажиры могли как можно скорее и безопаснее входить и выходить со станции, даже когда собираются толпы фанатов. Вместо трех 60-летних эскалаторов установили четыре современных. Касс теперь тоже не три, а четыре. Аналогично и с турникетами: было 11, стало 13. Естественно, с прозрачными дверцами. В дальнейшем планируется точно так же изменить и северный вестибюль.
"Работы велись благодаря масштабной программе реконструкции в метро, — сказал Собянин. — На тех станциях, которые служили полвека, требуется серьезная замена эскалаторов, ремонт. Собственно, что мы и делаем. Реконструированы уже 14 станций, в ближайшие три года отремонтируют еще 10".
Как уже писала «РГ», среди самых значимых проектов реконструкции выделялись работы на «Бауманской» и «Фрунзенской», а также на нескольких станциях Филевской линии. Ранее столичный стройкомплекс анонсировал начало масштабного ремонта на «Смоленской». Скорее всего, он стартует уже после ЧМ-2018.
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