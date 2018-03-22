20 мая в Москве проведут весенний велопарад

Более 50 тысяч москвичей и гостей столицы могут принять участие в весеннем Московском велопараде в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

Цель велопарада — показать, что в Москве можно обеспечить безопасное движение велосипедов и создать развитую инфраструктуру для этого вида транспорта. Средняя скорость движения участников составит 14–15 километров в час. Стать участником может любой желающий, независимо от возраста и типа велосипеда. Для этого необходимо ознакомиться с правилами, размещёнными на официальном сайте события.