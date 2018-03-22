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20 мая в Москве проведут весенний велопарад
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20 мая в Москве проведут весенний велопарад 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Более 50 тысяч москвичей и гостей столицы могут принять участие в весеннем Московском велопараде в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Цель велопарада — показать, что в Москве можно обеспечить безопасное движение велосипедов и создать развитую инфраструктуру для этого вида транспорта. Средняя скорость движения участников составит 14–15 километров в час. Стать участником может любой желающий, независимо от возраста и типа велосипеда. Для этого необходимо ознакомиться с правилами, размещёнными на официальном сайте события.
«С первого года проведения московского велопарада количество участников постоянно растет. В 2014 году, когда велопарад впервые прошел по Садовому кольцу, в нем приняли участие 16 тысяч человек, а уже в 2017 году количество участников превысило 40 тысяч человек, несмотря на плохой прогноз погоды. В этом году мы ожидаем около 50 тысяч человек», — сказал Владимир Кумов.
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