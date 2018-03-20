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Собянин открыл вестибюль метро «Спортивная»
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Собянин открыл после реконструкции южный вестибюль метро «Спортивная» 

Москва24 7 часов назад
Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро открыли после реконструкции. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.
"Действительно, очень важная станция. Мы реконструировали вестибюль станции «Спортивная», реконструировали эскалаторы, по сути дела, построена станция. Мощность есть, пропускная способность увеличится на треть, улучшится комфорт, надежность и энергоэффективность", — рассказал мэр.
В ходе реконструкции число эскалаторов увеличили с трех до четырех. Также увеличилось количество турникетов с 11 до 13 и кассовых окон с трех до четырех. Установлено восемь автоматов по продаже билетов.
Выполнена замена окон, смонтированы системы отопления и водоснабжения, установлена система кондиционирования. На пол уложена тактильная плитка из гранита. Фасад облицевали плитами из ракушечника в матовой обработке.
Реконструкция южного вестибюля, выходящего на улицу Хамовнический Вал, началась в марте 2017 года и продолжалась ровно год.
По словам градоначальника, замена отслуживших свой срок эскалаторов является одной из крупнейших программ модернизации столичной подземки. С 2010 года эскалаторов заменили уже на 14 станциях, до 2020 года заменят еще на десяти.
Станцию "Спортивная" открыли 1 мая 1957 года. Она находится на глубине 42 метра. В будни пассажиропоток станции превышает 30 тысяч человек, в дни проведения спортивных и культурных мероприятий эта цифра увеличивается до 50-и.
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 Ещё 6 источников 
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