Как в Волгограде будут ездить трамваи СТ из-за ремонта контактной сети?

Ремонт пройдет впервые за 33 года.

Более 6,5 километров контактной сети заменят весной 2018 года в подземной части линии скоростного трамвая в городе-герое. В ближайшее время в обоих тоннелях в границах въезда в подземку по улице Бакинской до выезда из них на станции «Пионерская» специалисты собираются заменить 13,2 километра несущего троса и контактного провода.

В связи с проведением работ изменится время последнего вечернего рейса трамвая, курсирующего по маршруту СТ от конечной станции «ВгТЗ» до «Площади Чекистов».

Транспорт будет отправляться в 21:48 от станции «Площадь Чекистов» и в 22:22 — от станции «ВГТЗ».

Последнее вечернее отправление по маршруту СТ-2 от станции «Монолит» до «Ельшанки» будет осуществляться в 21:31, от станции «Ельшанка» до станции «Монолит» — в 22:07.

Утром трамваи, курсирующие по маршруту СТ, будут отправляться от конечной станции «ВГТЗ» в 05:56, а от площади Чекистов — в 06:29, по маршруту СТ-2 от станции «Монолит» — в 05:19, от «Ельшанки» — в 05:58.