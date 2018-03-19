Москва вошла топ-5 лучших городов для туризма в дни школьных каникул

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Москва вошла в топ-5 лучших городов страны для отдыха родителей с детьми в дни школьных каникул.

Сообщается, что данный рейтинг был составлен на основе бронирования отелей и квартир через сервис Tvil.ru в период с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

Топ-10 городов России для отдыха с детьми на весенние каникулы:

1. Санкт-Петербург — 2,5 тысячи рублей в сутки/ 7 ночей 2. Сочи — 2,3 тысячи рублей/ 9 ночей 3. Ялта — 2,4 тысячи рублей/ 8 ночей 4. Москва — 2,9 тысяч рублей/ 3 ночи 5. Казань — 2,6 тысяч рублей/ 4 ночи 6. Нижний Новгород — 2,3 тысячи рублей/ 2 ночи 7. Анапа — 2,2 тысячи рублей/ 7 ночей 8. Екатеринбург — 2,6 тысяч рублей/ 3 ночи 9. Ярославль — 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи 10. Калининград — 2,7 тысяч рублей/ 3 ночи

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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