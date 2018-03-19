Ещё
Москва вошла топ-5 лучших городов для туризма в дни школьных каникул
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва вошла топ-5 лучших городов для туризма в дни школьных каникул 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Москва вошла в топ-5 лучших городов страны для отдыха родителей с детьми в дни школьных каникул.
Сообщается, что данный рейтинг был составлен на основе бронирования отелей и квартир через сервис Tvil.ru в период с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
Топ-10 городов России для отдыха с детьми на весенние каникулы:
1. Санкт-Петербург — 2,5 тысячи рублей в сутки/ 7 ночей 2. Сочи — 2,3 тысячи рублей/ 9 ночей 3. Ялта — 2,4 тысячи рублей/ 8 ночей 4. Москва — 2,9 тысяч рублей/ 3 ночи 5. Казань — 2,6 тысяч рублей/ 4 ночи 6. Нижний Новгород — 2,3 тысячи рублей/ 2 ночи 7. Анапа — 2,2 тысячи рублей/ 7 ночей 8. Екатеринбург — 2,6 тысяч рублей/ 3 ночи 9. Ярославль — 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи 10. Калининград — 2,7 тысяч рублей/ 3 ночи
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Москва вошла топ-5 лучших городов для туризма в дни школьных каникул появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Москвичи смогут увидеть отреставрированную золотую звезду Центрального павильона ВДНХ Москомархитектура поддержала проект входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта Участок салатовой линии метро до «Селигерской» откроется в ближайшие дни – Хуснуллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение