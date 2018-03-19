В столице установят памятник строителям

В Москве установят памятник строителям столицы

Решение было принято в ходе заседания комиссии.

"Все необходимые документы собраны, никто не против, мы тоже поддерживаем", — отметил глава комиссии Евгений Герасимов.

Памятник установят на Большой Никитской улице возле дома № 7, строение 1. Ранее идею установки монумента поддержала комиссия по монументальному искусству.

Заявку на установку памятника подал "Фонд ветеранов строителей Москвы". Он же и гарантировал финансирование работ в полном объеме на сумму до 70 миллионов рублей.

После открытия памятник передадут в дар городу.