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В столице установят памятник строителям
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В Москве установят памятник строителям столицы 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва24
Установку монумента одобрила комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщает Агентство "Москва".
Решение было принято в ходе заседания комиссии.
"Все необходимые документы собраны, никто не против, мы тоже поддерживаем", — отметил глава комиссии Евгений Герасимов.
Памятник установят на Большой Никитской улице возле дома № 7, строение 1. Ранее идею установки монумента поддержала комиссия по монументальному искусству.
Заявку на установку памятника подал "Фонд ветеранов строителей Москвы". Он же и гарантировал финансирование работ в полном объеме на сумму до 70 миллионов рублей.
После открытия памятник передадут в дар городу.
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