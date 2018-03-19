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Пассажирам предложат чай у «Выхино» и «Кузьминки»
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Пассажирам предложат горячий чай у станций метро «Выхино» и «Кузьминки» 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
Горячий чай бесплатно раздадут пассажирам у станций метро "Выхино" и "Кузьминки" с 24 по 30 марта. Акция будет проходить в утренние и вечерние часы пик, сообщает Агентство "Москва".
В связи со строительством Кожуховской линии подземки станции метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии будут временно закрыты.
На время закрытия участка Мосгортранс запустит компенсационные автобусы. Пригородные и междугородние маршруты областных перевозчиков также скорректируют свой путь.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в 5:30.
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