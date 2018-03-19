Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 24 по 30 марта включительно. Пассажиры не смогут воспользоваться станциями "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект", сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы

На время закрытия участка поезда будут курсировать от "Планерной" до "Выхина" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в 5:30 утра. Ограничения связаны со строительством Кожуховской линии метро.

Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников".