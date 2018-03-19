В столице по подиуму пройдут «Супербабушки»

На неделе столичной моды по подиуму пройдут «Супербабушки»

22 марта на неделе моды в Москве по подиуму пройдут участницы клуба «Супербабушка» и конкурса «Московская супербабушка». Целью организаторов мероприятия является уход от стереотипов общества. Таким способом они хотят доказать, что женщины могут вести активный образ жизни в любом возрасте.

Вдобавок к этому, супербабушки станут волонтерами и поучаствуют в акции «Поможем подготовиться к школьному балу — 2018», в рамках которого все желающие смогут принести свои наряды, обувь и аксессуары. По окончанию акции, собранные предметы передадут выпускникам, которые нуждаются в поддержке. Например, детям-сиротам, детям, которые остались без попечения родителей, а также детям из малообеспеченных семей.