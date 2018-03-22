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В Московском зоопарке вышли из спячки тушканчики
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В Московском зоопарке вышли из спячки тушканчики 

Авторадио 1 час назад
Фото: Управа района Зюзино
В Московском зоопарке вышли из спячки тушканчики, сообщается на сайте столичного правительства. Животные зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура +3…. +4 градуса. Это соответствует естественной среде обитания зверьков при впадении в глубокий сон до весны. Тушканчики чувствуют себя отлично, их уже можно увидеть в экспозиции. Ожидается, что в ближайшие несколько недель в столичном зверинце из спячки выйдут медведи, сурки, еноты, енотовидные собаки, бурундуки и сони.
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