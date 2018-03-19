На остановках общественного транспорта появятся 74 билетных автомата

Рядом с остановками общественного транспорта появятся 74 новых билетных терминала, таким образом общее количество терминалов достигнет 195 штук. Об этом сообщает портал Мэра Москвы со ссылкой на главу Дептранса Максима Ликсутова.

«Функционал автоматов по продаже билетов позволяет пополнять карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, приобретать билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Терминалы принимают не только наличные, но и банковские карты, оплатить билеты можно, в том числе, бесконтактным способом по карте или мобильному телефону с помощью функции NFC», — рассказал Максим Ликсутов

В сообщении отмечается, что терминалы заработают на Садовом кольце, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Таганская», «Улица 1905 года» и других. Приобрести билет и пополнить многофункциональную карту «Тройка» можно будет также возле Белорусского, Киевского и Курского вокзалов.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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