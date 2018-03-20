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На 12 столичных трамвайных маршрутах убрали турникеты
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На 12 столичных трамвайных маршрутах убрали турникеты 

Управа района Косино-Ухтомский 6 часов назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Столичный общественный транспорт продолжает переход к бестурникетной системе. С 17 марта турникеты убрали еще на 12 городских маршрутах, семь из них курсируют по территории ВАО.
— Ежедневно более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда, — рассказал генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов.
В ведомстве отметили, что режим оплаты проезда с помощью валидатора, расположенного в салоне общественного транспорта, ускоряет посадку в транспорт.
С 17 марта в ВАО начали работать в бестурникетном режиме следующие маршруты:
— № 8 «Новоконная площадь» — «3-я Владимирская улица»;
— № 12 «Проезд Энтузиастов» — «2-я улица Машиностроения»;
— № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал»;
— № 36 «Детский санаторий» — «3-я Владимирская улица»;
— № 37 «Новогиреево» — «Каланчевская улица»;
— № 45 «Новоконная площадь» — «Сокольническая Застава»;
— № 50 «Проезд Энтузиастов» — «Каланчевская улица».
Всего с 1 января 2018 года турникеты демонтировали уже на 72 маршрутах наземного транспорта. Узнать о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте Мосгортранса.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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