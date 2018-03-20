На 12 столичных трамвайных маршрутах убрали турникеты

Столичный общественный транспорт продолжает переход к бестурникетной системе. С 17 марта турникеты убрали еще на 12 городских маршрутах, семь из них курсируют по территории ВАО.

— Ежедневно более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда, — рассказал генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов

В ведомстве отметили, что режим оплаты проезда с помощью валидатора, расположенного в салоне общественного транспорта, ускоряет посадку в транспорт.

С 17 марта в ВАО начали работать в бестурникетном режиме следующие маршруты:

— № 8 «Новоконная площадь» — «3-я Владимирская улица»;

— № 12 «Проезд Энтузиастов» — «2-я улица Машиностроения»;

— № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал»;

— № 36 «Детский санаторий» — «3-я Владимирская улица»;

— № 37 «Новогиреево» — «Каланчевская улица»;

— № 45 «Новоконная площадь» — «Сокольническая Застава»;

— № 50 «Проезд Энтузиастов» — «Каланчевская улица».

Всего с 1 января 2018 года турникеты демонтировали уже на 72 маршрутах наземного транспорта. Узнать о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте Мосгортранса.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО