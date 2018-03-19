Названы самые фотографируемые города мира

Москва вошла в пятерку самых фотографируемых городов мира

Москва заняла четвертое место в списке самых фотографируемых городов мира. Пользователи социальной сети Instagram сделали 33 миллиона фотографий с российской столицей.

Амстердам, Анкара и Прага. По данным исследования. опубликованного немецким изданием Hochrhein-Zeitung, городом, чаще всего встречающимся на снимках, стал Лондон с 90 миллионами фотографий. Второе место досталось столице Франции . Пользователи сделали 76 миллионов фотографий Парижа. А замыкает тройку лидеров Барселона с показателем 34 миллиона. Также в десятку лучших вошли Мадрид

Согласно исследованию компании Euromonitor International, в 2017 году самым привлекательным городом для туристов стал Гонконг . В прошлом году его посетили 25,7 миллиона туристов. Второе место в рейтинге заняла столица Таиланда Бангкок . Ее достопримечательности привлекли 23,3 миллиона туристов. На третьем месте оказался Лондон, который в этом году посетили 19,8 миллиона путешественников. Москва в этом рейтинге расположилась на 49-м месте. В 2017 году российскую столицу посетили 4,6 миллиона туристов.

В 2016 году Москва вошла в десятку самых популярных городов 2016 года в социальной сети Instagram. Тогда в топ-10 самых популярных достопримечательностей, где было сделано больше всего фотографий, попала ВДНХ.