Названы самые фотографируемые города мира

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Москва вошла в пятерку самых фотографируемых городов мира 

Москва24 10 часов назад
Фото: ТАСС
Москва заняла четвертое место в списке самых фотографируемых городов мира. Пользователи социальной сети Instagram сделали 33 миллиона фотографий с российской столицей.
По данным исследования. опубликованного немецким изданием Hochrhein-Zeitung, городом, чаще всего встречающимся на снимках, стал Лондон с 90 миллионами фотографий. Второе место досталось столице Франции. Пользователи сделали 76 миллионов фотографий Парижа. А замыкает тройку лидеров Барселона с показателем 34 миллиона. Также в десятку лучших вошли Мадрид, Амстердам, Анкара и Прага.
Согласно исследованию компании Euromonitor International, в 2017 году самым привлекательным городом для туристов стал Гонконг. В прошлом году его посетили 25,7 миллиона туристов. Второе место в рейтинге заняла столица Таиланда — Бангкок. Ее достопримечательности привлекли 23,3 миллиона туристов. На третьем месте оказался Лондон, который в этом году посетили 19,8 миллиона путешественников. Москва в этом рейтинге расположилась на 49-м месте. В 2017 году российскую столицу посетили 4,6 миллиона туристов.
В 2016 году Москва вошла в десятку самых популярных городов 2016 года в социальной сети Instagram. Тогда в топ-10 самых популярных достопримечательностей, где было сделано больше всего фотографий, попала ВДНХ.
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