Завершена реставрация служебного корпуса «дома Ростовых» в Москве

Специалисты ликвидировали трещины на каменной части дома, воссоздали декор, отреставрировали окна и двери, покрасили фасад и обработали влагозащитными средствами штукатурный слой.

В столице отреставрировали служебный корпус городской усадьбы, считающейся прототипом дома Ростовых из романа Льва Толстого «Война и мир». Здание, расположенное на Поварской улице, построено в конце XVIII века и является объектом культурного наследия федерального значения.

— Помимо реставрации фасада, были проведены работы по интерьерам городской усадьбы: заменено напольное покрытие, выправлены откосы оконных проемов, укреплены перекрытия, планировка помещений произведена с учетом современного использования, — рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Специалисты ликвидировали трещины на каменной части дома, воссоздали декор, отреставрировали окна и двери, покрасили фасад и обработали влагозащитными средствами штукатурный слой.

Отметим, что первым владельцем усадьбы был Воронцов-Вельяминов, который построил в 1756 году на Большой Никитской улице небольшой дом с угловыми пилястрами. Затем здание перешло князьям Долгоруким — они расширили ее до Поварской улицы, пристроив два симметричных служебных корпуса по краям главного дома. В доме был надстроен мезонин и сделаны портики. В 1812 году здесь жили французы. От пожара усадьба не пострадала. Со второй половины XIX века она принадлежала барону Боде-Колычеву, при котором двор получил замкнутую композицию, сохранившуюся до сих пор.

В 1866 году в этом храме венчались знаменитый русский публицист и поэт Иван Аксаков и дочь Федора Тютчева . Также в усадьбе останавливалась вдова Грибоедова, часто бывал здесь и Лев Толстой, который описал усадьбу в романе «Война и мир» в качестве дома Ростовых. Незадолго до революции усадьба перешла семье Сологубов, которые стали ее последними владельцами, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы

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