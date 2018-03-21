Деревянный храм с дубовым резным иконостасом построят на севере Москвы

Деревянный храм в честь 12 апостолов построят в районе Ховрино на севере Москвы , строительство ведется по традиционной технологии, храм, который строители собирают вручную, украсит резной дубовый иконостас, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«На севере Москвы в районе Ховрино в рамках «Программы-200» возводится первый крупный деревянный храмовый комплекс в честь 12 апостолов. Деревянный храм с шатровым завершением является одним из самых необычных храмов в районе. Возводится он из лиственницы по традиционным технологиям. Все строительные работы производятся вручную, включая сборку, как это делали древние мастера. Храмовый комплекс рассчитан на 400 человек», — отмечается в сообщении.

Как пояснил советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин , курирующий программу по строительству православных храмов в столице, храм строят из дерева, исходя из «насыщенности» участка подземными инженерными коммуникациями, а также из-за значительного перепада рельефа.

По словам Ресина, храм возводят с применением новейших современных технологий и подходов в области строительства. Четверик размером 11 на 11 метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок со стальной начинкой, поддерживающих конструкцию, что позволило увеличить его размеры. На храм уже установили крест и купол, завершается внутренняя отделка помещений.

Над деревянным резным иконостасом работают мастера Троице-Сергиевой лавры. Иконостас будет изготовлен из трехсотлетнего дуба, стоявшего еще в прошлом году у некрополя Донского монастыря.

Всего на территории Северного административного округа подобрано 26 участков под размещение храмов. Один храм введен в эксплуатацию, в активной фазе строительства находятся шесть храмов, еще по двум адресам ведутся проектные работы.