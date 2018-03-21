В столице пройдет международная акция «Час Земли»

24 марта в Москве пройдет международная акция «Час Земли»

В этом году международная акция "Час Земли" пройдет под лозунгом "Голосуй за природу!".

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости

На окраине деревни в ТиНАО была найдена волчица

Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 17:00 21.03.2018 года

Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 15:00 21.03.2018 года