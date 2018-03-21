В столице пройдет международная акция «Час Земли»

В этом году международная акция "Час Земли" пройдет под лозунгом "Голосуй за природу!".
В столице акция проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF). На один час с 20.30 до 21.30 в Москве и других российских городах будет отключена подсветка зданий. Москва участвует в акции «Час Земли» уже десятый раз. В 2018 году уже более 1900 зданий планируют отключить свою подсветку (список размещен на Портале www.mos.ru). Горожанам также предлагается на час выключить свет и электроприборы. Главные цели акции — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления природных ресурсов. В этом году акция будет посвящена защите заповедников, развитию альтернативной энергетики, внедрению системы раздельного сбора мусора и его вторичной переработке.
В 20.00 на Красной площади (площадка между Лобным местом и памятником Минину и Пожарскому) в Москве состоится брифинг, посвященный «Часу Земли», с участием руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, директора WWF России Игоря Честина, Министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. После выступлений спикеров в 20.30 состоится флэш-моб с участием артистов, волонтерам раздадут свечи, и выложат из свечей цифру «60 +».
Также акция пройдет в парке «Зарядье» (Москва, Варварка, д.6, 20.00 — 21.30). Здесь пройдет показ экологических флэш-мобов в исполнении школьников-победителей конкурса на лучший флэш-моб. Напомним, заявки на участие в конкурсе среди школ города Москвы можно было направить в Департамент природопользования до 5 марта. Всего в конкурсе приняли участие 10 школ, школьники в возрасте 10-15 лет. Победили три коллектива школьников, которые исполнят флэш-мобы на экологическую тематику — «раздельный сбор отходов», «берегите лес!» — в виде танцевальных композиций по 5 минут. Победитель, занявший первое место, — коллектив школы №1529 им. Грибоедова (композиция «Спасем планету от батареек!») будет награжден поездкой в экологический лагерь. Также в Зарядье пройдет праздничная программа с участием специального гостя — певца Доминика Джокера. В 20.30 с помощью символического рубильника будет отключена подсветка зданий. В мероприятии примут участие заместитель руководителя Департамента природопользования Москвы Сергей Мельников, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев, директор по природоохранной политике WWF Росси Евгений Шварц. Затем в 21.30 также с помощью символического рубильника подсветка будет включена.