Собянин открыл Московский культурный форум

Сергей Собянин открыл III Московский культурный форум в Центральном выставочном зале "Манеж".
Сотни концертов, спектаклей и творческих встреч — Московский культурный форум начал свою работу. Об этом сообщает "ТВ Центр".
На три дня "Манеж" стал центром притяжения для деятелей искусства, руководителей профильных министерств и ведомств, а также для обычных горожан. Мероприятие также посетили мэр столицы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Экскурсию по выставочным залам для них провёл руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Помимо развлекательной программы — гостей и участников форума ждут круглые столы, лекции и панельные дискуссии.