Собянин открыл Московский культурный форум

Собянин открыл III Московский культурный форум

Сергей Собянин открыл III Московский культурный форум в Центральном выставочном зале "Манеж".

Сотни концертов, спектаклей и творческих встреч — Московский культурный форум начал свою работу. Об этом сообщает "ТВ Центр".