Ещё
Москвичей ждет новое похолодание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К середине недели в Москву придет новое похолодание 

ТВ Центр 3 часа назад
В понедельник, 19 марта, в понедельник в Москве будет тепло, ожидается до нуля градусов. Тем не менее синоптики прогнозируют новое похолодание, которое придет в столицу к середине недели, об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос"
"Хотя уже таких сильных морозов, которые отмечались в Москве в минувшие выходные мы не ждем, тем не менее, во второй половине недели нас ждет новое кратковременное понижение температуры", — рассказали синоптики.
Похолодание будет недолгим — морозы отступят к концу недели. Температура воздуха вновь составит до нуля градусов.
"Похолодание будет недолгим, к концу недели уже в дневные часы столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Так что, в целом, неделя будет с температурой несколько ниже средних многолетних значений, но уже таких холодов, какие мы пережили в минувшие выходные, не будет, и уже можно говорить о том, что мы, в принципе, перезимовали", — сообщили в "Фобосе".
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
ТВ Центр: последние новости
В метро Москвы появятся плакаты с призывом уступать места беременным В Москве стартовал гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" В выходные в Москву придут аномальные морозы
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»170
Еще одна страна вышлет российских дипломатов158
Грудинину напомнили о споре «на усы»372
Рубль отреагировал на выборы президента России108
Спасем Байкал от китайцев
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
02:59
Спасем Байкал от китайцев
Общество
01:30
Арестована квартира экс-жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
07:36
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение