Москвичей ждет новое похолодание

"Похолодание будет недолгим, к концу недели уже в дневные часы столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Так что, в целом, неделя будет с температурой несколько ниже средних многолетних значений, но уже таких холодов, какие мы пережили в минувшие выходные, не будет, и уже можно говорить о том, что мы, в принципе, перезимовали", — сообщили в "Фобосе".

Похолодание будет недолгим — морозы отступят к концу недели. Температура воздуха вновь составит до нуля градусов.