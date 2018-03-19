Москвичей ждет новое похолодание

В понедельник, 19 марта, в понедельник в Москве будет тепло, ожидается до нуля градусов. Тем не менее синоптики прогнозируют новое похолодание, которое придет в столицу к середине недели, об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос"
"Хотя уже таких сильных морозов, которые отмечались в Москве в минувшие выходные мы не ждем, тем не менее, во второй половине недели нас ждет новое кратковременное понижение температуры", — рассказали синоптики.
Похолодание будет недолгим — морозы отступят к концу недели. Температура воздуха вновь составит до нуля градусов.
"Похолодание будет недолгим, к концу недели уже в дневные часы столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Так что, в целом, неделя будет с температурой несколько ниже средних многолетних значений, но уже таких холодов, какие мы пережили в минувшие выходные, не будет, и уже можно говорить о том, что мы, в принципе, перезимовали", — сообщили в "Фобосе".
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере