В столице ненадолго потеплеет

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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник 

РИА Новости 6 часов назад
Погода с переменной облачностью ожидается в Москве в понедельник, столбики теоретически могут подняться до нулевой отметки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в течение дня сможет хорошо прогреться, мы рассчитываем, что в Москве столбики термометров поднимутся до нулевой отметки, в Подмосковье ожидаем ноль — минус 3 градуса", — сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что данные температурные значения по-прежнему останутся ниже многолетних значений.
Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
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