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Оценена загруженность дорог в столице
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Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным МКАД загружен на северо-западе, западе, юго-западе и юго-востоке. На основных магистралях пробки зафиксированы на Новорязанском шоссе и Ленинградском шоссе.
Также затруднения в движении отмечены на улицах в районе Ленинского проспекта, на Ленинградском проспекте, ул. Большая Академическая, проспекте Мира, ул. Нижегородская.
На Третьем транспортном кольце свободными остаются участки в Хорошевском, Нижегородском, Лефортовском, Басманном районах. Садовое кольцо свободно в Басманном, Таганском, Арбатском районах.
В центре столицы основные затруднения отмечены в районе ул. Большая Лубянка, Кремлевской набережной, Большого Каменного моста.
По прогнозам сервиса к 21:00 загруженность дорог снизится до двух баллов.
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 Ещё 2 источника 
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