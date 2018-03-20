Оценена загруженность дорог в столице

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным МКАД загружен на северо-западе, западе, юго-западе и юго-востоке. На основных магистралях пробки зафиксированы на Новорязанском шоссе и Ленинградском шоссе.
Также затруднения в движении отмечены на улицах в районе Ленинского проспекта, на Ленинградском проспекте, ул. Большая Академическая, проспекте Мира, ул. Нижегородская.
На Третьем транспортном кольце свободными остаются участки в Хорошевском, Нижегородском, Лефортовском, Басманном районах. Садовое кольцо свободно в Басманном, Таганском, Арбатском районах.
В центре столицы основные затруднения отмечены в районе ул. Большая Лубянка, Кремлевской набережной, Большого Каменного моста.
По прогнозам сервиса к 21:00 загруженность дорог снизится до двух баллов.