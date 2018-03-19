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В Хамовниках изменится схема движения транспорта
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В Хамовниках изменится схема движения из-за проведения футбольного матча 

РИА Новости 5 часов назад
Схема движения в столичном районе Хамовники изменится в связи с проведением футбольного матча между сборными России и Бразилии 22 и 23 марта, сообщается на официальном портале мэрии Москвы. По территории, прилегающей к стадиону "Лужники", на машинах смогут проехать только местные жители и представители юридических лиц по специальному пропуску.
Документ можно получить с 14 марта, написав заявление и предъявив свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт или договор аренды помещения. Если пропуск не оформлен, подъехать к дому можно будет, предъявив паспорт с пропиской или договор аренды.
Подробная информация о перекрытиях улиц и ограничениях движения размещена на портале mos.ru.
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