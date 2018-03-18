Явка на выборах в Москве превысила показатели 2012 года

Явка на выборах президента в Москве превысила показатели 2012 года

«Явка составила 18,14% (в 2012 году была 13,6%). Пока тенденция (роста показателей по сравнению аналогичным периодом) сохраняется, плюс 5%», — сказал Горбунов, передает ТАСС

Больше всего проголосовавших избирателей к 12:00 в Москве зафиксировано в Троицком административном округе — 25,28%, районе Северный — 24,93%, район Выхино-Жулебино 24,42%.

По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей в столице на предыдущих президентских выборах в марте 2012 года составила 58,10%.

Тем временем, явка избирателей на выборах президента в Московской области составила 23% по состоянию на 12.00. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

По состоянию на 10:00 явка в регионе составляла порядка 8%.