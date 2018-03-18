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Явка на выборах в Москве превысила показатели 2012 года
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Явка на выборах президента в Москве превысила показатели 2012 года 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Явка избирателей в Москве на 12.00 составила почти 18,14%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
«Явка составила 18,14% (в 2012 году была 13,6%). Пока тенденция (роста показателей по сравнению аналогичным периодом) сохраняется, плюс 5%», — сказал Горбунов, передает ТАСС.
Больше всего проголосовавших избирателей к 12:00 в Москве зафиксировано в Троицком административном округе — 25,28%, районе Северный — 24,93%, район Выхино-Жулебино 24,42%.
По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей в столице на предыдущих президентских выборах в марте 2012 года составила 58,10%.
Тем временем, явка избирателей на выборах президента в Московской области составила 23% по состоянию на 12.00. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.
По состоянию на 10:00 явка в регионе составляла порядка 8%.
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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