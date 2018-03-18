Жители запада Москвы смогут переселиться в рамках реновации

«У нас по графику расписаны районы… Дальше будет западный округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», — рассказал он. Переселенцами по программе реновации могут стать жители западного округа Москвы . Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Хуснуллин отметил, что в течение этого года также начнется переселение в районе станции метро «Селигерская».

Программа реновации жилья утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Изначально в список под снос вошли 5144 дома, после обращений горожан, желающих принять в ней участие, его расширили до 5175 объектов. Программа предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают почти миллион человек. Завершить ее планируется к 2032 году.