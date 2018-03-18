Ещё
Жители запада Москвы смогут переселиться в рамках реновации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители запада Москвы смогут переселиться в рамках реновации 

Мослента 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Переселенцами по программе реновации могут стать жители западного округа Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
«У нас по графику расписаны районы… Дальше будет западный округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», — рассказал он.
Хуснуллин отметил, что в течение этого года также начнется переселение в районе станции метро «Селигерская».
Программа реновации жилья утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Изначально в список под снос вошли 5144 дома, после обращений горожан, желающих принять в ней участие, его расширили до 5175 объектов. Программа предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают почти миллион человек. Завершить ее планируется к 2032 году.
Мослента: последние новости
Московские бездомные пришли голосовать на вокзал Назван срок открытия трех станций салатовой ветки метро Москвичей похвалили за противостояние снегопадам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве154
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах40
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован37
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение