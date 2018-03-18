Власти Москвы могут провести следующие переезды по программе реновации на западе столицы

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Столичные власти планируют начать до конца текущего года переселение граждан в рамках программы реновации в районе станции метро «Селигерская», которая готовится к открытию в скором времени.

— Сейчас прорабатывается объем задач, у нас в этом районе рядом с будущей станцией метро «Селигерская» есть стартовые дома, которые сейчас проходят улучшенную отделку, — пояснил Марат Хуснуллин

Он также добавил, что в течение 2018 года власти приступят к переселению граждан по программе реновации в данном районе, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что за ближайшую неделю к открытию подготовят три станции Люблинско-Дмитровской линии метро: «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую».

ПО ТЕМЕ

Три станции салатовой ветки метро будут готовы к открытию в течение недели

МЕЖДУ ТЕМ Власти Москвы планируют завершить до конца года строительство жилого дома по программе реновации