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«Рассказовку» сдадут до конца недели
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Станцию метро «Рассказовка» в Москве планируют сдать до конца недели 

RT на русском 2 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
Станцию «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена планируют сдать до конца недели, сообщает m24 со ссылкой на официальный портал Стройкомплекса.
«Первой мы будем сдавать станцию «Рассказовка» — уже на этой неделе. Завершить подготовку участка к запуску планируем летом», — заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Протяжённость участка «Раменки» — «Рассказовка» составит 14,2 км. Там расположено семь станций.
Как отметил Хуснуллин, сдача нового участка жёлтой ветки позволит пассажирам из прилегающих районов сэкономить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме того, рассказал чиновник, открытие метро в этом районе благоприятно скажется на транспортной ситуации на Мичуринском проспекте и Боровском шоссе. Об этом сообщают «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что Большой кольцевой линией с момента запуска в Москве воспользовались более 850 тыс. человек.
RT на русском: последние новости
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