«Рассказовку» сдадут до конца недели

Станцию метро «Рассказовка» в Москве планируют сдать до конца недели

Станцию «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена планируют сдать до конца недели, сообщает m24 со ссылкой на официальный портал Стройкомплекса.

«Первой мы будем сдавать станцию «Рассказовка» — уже на этой неделе. Завершить подготовку участка к запуску планируем летом», — заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Протяжённость участка «Раменки» — «Рассказовка» составит 14,2 км. Там расположено семь станций.

Как отметил Хуснуллин, сдача нового участка жёлтой ветки позволит пассажирам из прилегающих районов сэкономить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме того, рассказал чиновник, открытие метро в этом районе благоприятно скажется на транспортной ситуации на Мичуринском проспекте и Боровском шоссе. Об этом сообщают «Дни.ру».