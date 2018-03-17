В Москве интенсивно вывозят снег

Свыше 1 млн кубов снега ежедневно утилизируется в Москве

«В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Ежедневно службы комплекса городского хозяйства утилизируют более 1 миллиона кубических метров снега», — следует из сообщения. Снег начали вывозить в столице с мест временного складирования, в Москве ежедневно утилизируют свыше 1 миллиона кубометров, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

Также сообщается, что в столице полностью очищена площадка в районе Миусской площади. А 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте.