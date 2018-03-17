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В Москве интенсивно вывозят снег
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Свыше 1 млн кубов снега ежедневно утилизируется в Москве 

Москва меняется 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Снег начали вывозить в столице с мест временного складирования, в Москве ежедневно утилизируют свыше 1 миллиона кубометров, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.
«В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Ежедневно службы комплекса городского хозяйства утилизируют более 1 миллиона кубических метров снега», — следует из сообщения.
Также сообщается, что в столице полностью очищена площадка в районе Миусской площади. А 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте.
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