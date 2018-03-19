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Собянин поздравил российских паралимпийцев
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Мэр Москвы поздравил российских паралимпийцев со вторым местом на Играх‑2018 

РИАМО 11 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских паралимпицев, которые заняли второе место в неофициальном командном зачете на Играх в Пхенчхане.
«Поздравляю наших паралимпийцев. Вторые даже в сокращенном составе! Отдельное спасибо многократным чемпионам, выступающим за Москву, — Екатерине Румянцевой и Алексею Бугаеву. Гордимся вами», — написал Собянин в Twitter.
Паралимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 18 марта. Российские атлеты выступали под нейтральным флагом и в сокращенном составе — 30 человек. Делегация из РФ официально называлась «Нейтральные паралимпийские атлеты».
Всего российские спортсмены завоевали восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград, заняв второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады-2018.
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