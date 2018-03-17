Москвичи пережили самую морозную для марта ночь с начала века

Прошедшая ночь в московском регионе выдалась самой морозной для марта с начала века, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос». Между небом и землей Как работают синоптики? Так, в столице столбики термометров показывали до минус 18,2 градуса. Температура воздуха в Подмосковье местами опускалась ниже 27 градусов мороза. «В области самая низкая была в Черусти — минус 27,4 градуса. В Коломне — минус 23 градуса, в Новом Иерусалиме — минус 24,4 градуса, в Волоколамске — минус 24,3 градуса, и в Клину — почти минус 26 градусов. Для этих чисел марта это, конечно, рекорды, по крайней мере за последние 18 лет», — сказал собеседник агентства. Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии . Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР» ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM