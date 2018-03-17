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В центре Москвы 18 марта изменят движение
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В центре Москвы 18 марта изменят схему движения 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: ТАСС
Схема движения в центре Москвы изменится в воскресенье 18 марта из-за концерта к четвертой годовщине присоединения Крыма к России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
"Восемнадцатого марта с 14.00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Красной площади", — сказали в организации.
Сообщается, что на Театральном проспекте на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Кроме того, в районе Большого и Малого театров будет действовать временный запрет на парковку.
Также на время концерта наземный городской транспорт не будет останавливаться на остановке "Манежная площадь" на Моховой улице. Ближайшие остановки будут работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что российских водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты с 18 марта.
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