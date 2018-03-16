В Москве объединят ряд трамвайных остановок

Восемь трамвайных остановок в Москве объединят для высадки и посадки пассажиров с 17 марта

«С 17 марта 2018 г. на маршрутах трамвая объединяются остановки для высадки и посадки пассажиров. Так, остановка для высадки «Метро „Бульвар Рокоссовского“ для маршрутов трамвая „4пр“, №36 по Открытому шоссе при следовании в центр переносится и объединяется с остановкой для посадки; остановка для высадки „Метро „Преображенская площадь“ для маршрутов трамвая „4л“, „4пр“, №36 по ул. Большая Черкизовская в обоих направлениях переносится и объединяется с остановкой для посадки“, — говорится в сообщении. Восемь трамвайных остановок в Москве объединят для высадки и посадки пассажиров с 17 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

“Остановка для высадки „Метро „Нагатинская“ для маршрутов трамвая №3, 16, 35, 47 по Варшавскому шоссе при следовании в область переносится и объединяется с остановкой для посадки; остановка для высадки „Метро „Новогиреево“ для маршрутов трамвая №24, 37 по Зеленому проспекту при следовании в центр переносится и совмещается с остановкой для посадки“, — отметили в пресс-службе. Уточняется, что также остановка для посадки „Метро „Авиамоторная“ для маршрутов трамвая №8, 12, 24, 37, 50 по шоссе Энтузиастов при следовании в центр переносится на новую посадочную платформу и объединяется с остановкой для высадки; остановка для высадки „Душинская улица“ для маршрутов трамвая №8, 12, 46 по шоссе Энтузиастов в обоих направлениях переносится и объединяется с остановкой для посадки.

В пресс-службе добавили, что кроме того, остановка для высадки „Метро „Семеновская“ для маршрута трамвая №46 по ул. Измайловская при следовании к метро „Пролетарская“ переносится и совмещается с остановкой для посадки; остановка для высадки „Метро „Щукинская“ для маршрутов трамвая №15, 28, 30, 31 по ул. Авиационная при следовании в центр переносится и совмещается с остановкой для посадки.

Ранее официальный сайт мэра Москвы сообщил, что на 12 трамвайных маршрутах в Москве введут бестурникетную систему оплаты проезда с 17 марта 2018 г.

Согласно информации с сайта Мосгортранса, бестурникетная система будет введена на трамвайных маршрутах: №1 „Улица Академика Янгеля-Москворецкий рынок“; №8 „Новоконная площадь— 3-я Владимирская улица“; №12 „Проезд Энтузиастов-2-я улица Машиностроения“; №16 „Улица Академика Янгеля-Улица Серпуховский Вал“; №20 „Красноказарменная площадь-Курский вокзал“; №24 „Новогиреево-Курский вокзал“; №35 „Новоконная площадь-Нагатино“; №36 „Детский санаторий-3-я Владимирская улица“; №37 „Новогиреево-Каланчевская улица“; №38 „Черемушки-Метро „Пролетарская“; №45 „Новоконная площадь-Сокольническая Застава“; №50 „Проезд Энтузиастов-Каланчевская улица“.