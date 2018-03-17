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В Москве построят новый участок Сокольнической линии метро
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Новый участок Сокольнической линии метро в Москве намерены построить к октябрю 2019 года 

RT на русском 19 часов назад
Фото: ТАСС
Новый участок Сокольнической линии Московского метрополитена намерены построить к октябрю 2019 года, сообщают «Известия». Соответствующий конкурс объявил департамент по конкурентной политике. Из информации на сайте госзакупок следует, что начальная цена контракта превышает 41 млрд рублей.
К указанному сроку планируется построить четыре станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».
Приём заявок на участие в тендере будет проходить с 19 марта до 9 апреля, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что реконструкцию Каховской линии метро в Москве планируют начать до конца 2018 года.
RT на русском: последние новости
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