В Москве построят новый участок Сокольнической линии метро

Новый участок Сокольнической линии метро в Москве намерены построить к октябрю 2019 года

Новый участок Сокольнической линии Московского метрополитена намерены построить к октябрю 2019 года, сообщают «Известия» . Соответствующий конкурс объявил департамент по конкурентной политике. Из информации на сайте госзакупок следует, что начальная цена контракта превышает 41 млрд рублей.

К указанному сроку планируется построить четыре станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Приём заявок на участие в тендере будет проходить с 19 марта до 9 апреля, передаёт Nation News.