Андрея Сухова назначили на должность первого зампреда Москомархитектуры

«Назначить Сухова Андрея Юрьевича на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», — говорится в документе.

Ранее Сухов занимал должность заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы.