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Андрея Сухова назначили на должность первого зампреда Москомархитектуры
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Андрея Сухова назначили на должность первого зампреда Москомархитектуры 

РИАМО 16 часов назад
На должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы назначен Андрей Сухов, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра.
«Назначить Сухова Андрея Юрьевича на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», — говорится в документе.
Ранее Сухов занимал должность заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы.
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