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Гостям столицы расскажут о городе"с колес"
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Туристам и футбольным болельщикам расскажут о Москве «с колес» 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве заработают два мобильных туристско-информационных центра, сообщил руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.
На данный момент в Москве открыто шесть таких центров. Три из них расположены на Триумфальной площади, у Храма Христа Спасителя и на Красной площади возле ГУМа.
"Флагманский" ТИЦ находится в "Парке "Зарядье", временный — на Площади Революции, а в Московском государственном музее-заповеднике открылся "Визит-центр".
В них туристы могут получить разнообразную информацию на русском и английском языке о городе, гостиницах, транспорте, фестивалях. А также взять бесплатные карты, тематические брошюры с подробной информацией о московских музеях, достопримечательностях, городских событиях и экскурсионных маршрутах.
"Для удобства гостей города мы закончили работу по стандартизации и выработке общего стиля ТИЦ. К чемпионату мира мы планируем за счет средств департамента приобрести еще два мобильных центра", — рассказал Николай Гуляев.
Кроме того, должны появиться туристско-информационные центры и в аэропортах Московского авиационного узла. Как сообщает портал Московской областной думы, в настоящее время прорабатывается вопрос, где именно установят ТИЦ, а также условия финансирования. Работать над созданием центров будут сами аэропорты совместно с министерством культуры области.
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