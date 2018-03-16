В центре Москвы увековечили Немцова

В центре Москвы установили памятную доску Борису Немцову

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что памятная доска Немцову будет установлена в Москве 16 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин в феврале сообщил, что столичная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку.

Политик Владимир Рыжков ранее рассказал корреспонденту РИА Новости, что памятная табличка останется прежней и будет установлена на старое место, напомнив, что ее авторами стали скульптор Евгений Асс и художник Евгений Добровинский. Осенью прошлого года, до официального разрешения об установке от московских властей , памятную доску Немцову несколько раз срывали участники общественного движения SERB.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.