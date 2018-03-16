Ещё
В центре Москвы увековечили Немцова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы установили памятную доску Борису Немцову 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: АГН "Москва"
Памятную доску политику Борису Немцову установили в центре Москве на доме, где он проживал последние годы, передает корреспондент РИА Новости в пятницу.
Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что памятная доска Немцову будет установлена в Москве 16 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин в феврале сообщил, что столичная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку.
Политик Владимир Рыжков ранее рассказал корреспонденту РИА Новости, что памятная табличка останется прежней и будет установлена на старое место, напомнив, что ее авторами стали скульптор Евгений Асс и художник Евгений Добровинский. Осенью прошлого года, до официального разрешения об установке от московских властей, памятную доску Немцову несколько раз срывали участники общественного движения SERB.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
РИА Новости: последние новости
Туристам и футбольным болельщикам расскажут о Москве "с колес" В Москве появилась памятка для желающих сдавать жилье на время ЧМ-2018 Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" может стать самым масштабным в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии337
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»75
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником413
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение