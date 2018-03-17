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Прошлая ночь в Москве поставила морозный рекорд XXI века
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Прошлая ночь в Москве поставила морозный рекорд XXI века 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Синоптики зарегистрировали самую холодную ночь марта за последние 18 лет, в некоторых районах Подмосковья температура опустилась ниже -27°С. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в центре погоды «Фобос».
"Минимальная температура в Москве на ВВЦ составила минус 18,2 градуса, в области самая низкая была в Черусти, минус 27,4 градуса. В Коломне минус 23 градуса, в Новом Иерусалиме минус 24,4 градуса, в Волоколамске минус 24,3 градуса и в Клину почти минус 26 градусов. Для этих чисел марта это, конечно, рекорды, по крайней мере, за последние 18 лет", — сказал источник.
По данным синоптиков, в нынешнем столетии минимальная температура в столичном регионе 17 марта была зафиксирована в 2005 году. Тогда столбики термометров опустились до -15,2°С.
Ранее в центре «Фобос» сообщали, что 6 и 7 марта станут самим морозными днями в этом сезоне в XXI веке. Тогда синоптики отмечали, что температура опустится ниже -20°С.
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