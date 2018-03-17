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Ночь на 17 марта стала самой холодной в столичном регионе в XXI веке
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Ночь на 17 марта стала самой холодной в столичном регионе в XXI веке 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Рекордно холодной за последние 18 лет стала ночь на 17 марта 2018 г. в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Минувшей ночью на метеостанции Москва (ВДНХ) зафиксирована температура минус 18,3 градусов. Самой же холодной в Подмосковье, по данным метеостанций, была минувшая ночь в населенном пункте Черусти, здесь зафиксирована температура 27,4. Так низко столбики термометров 17 марта еще не опускались в Москве и Подмосковье за последние 18 лет», — говорится в сообщении.
Днем 17 марта в столичном регионе ожидается погода без осадков и до 12 градусов мороза. Среднесуточная температура воздуха окажется на 10 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет близко к нормальному — 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
Агентство «Москва»: последние новости
Восемь трамвайных остановок в Москве объединят для высадки и посадки пассажиров с 17 марта Москвич поймал волчицу с ошейником в ТиНАО Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г.
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