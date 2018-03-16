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Более 350 квартир для военнослужащих готовы к заселению в Москве
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Более 350 квартир для военнослужащих готовы к заселению в Москве 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Два многоквартирных дома в Москве для военнослужащих готовы к заселению. Об этом сообщила пресс-служба столичного Росреестра.
«Управление Росреестра по Москве в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей поставило на кадастровый учет два многоквартирных дома готовых для заселения военнослужащих на севере столицы: д. 4, корп. 3 и корп. 15 на ул. Левобережная по 144 и 225 квартир», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, в 2017 г. для нужд военнослужащих и их семей Росреестр по Москве зарегистрировал 2 тыс. 89 квартир.
Уточняется, что в столице указанная программа реализуется Минобороны РФ совместно с правительством Москвы, а учет и регистрация жилья для военнослужащих находятся на особом контроле заместителя министра экономического развития России — руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.
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 Ещё 5 источников 
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