Более 350 квартир для военнослужащих готовы к заселению в Москве 

Два многоквартирных дома в Москве для военнослужащих готовы к заселению. Об этом сообщила пресс-служба столичного Росреестра.
«Управление Росреестра по Москве в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей поставило на кадастровый учет два многоквартирных дома готовых для заселения военнослужащих на севере столицы: д. 4, корп. 3 и корп. 15 на ул. Левобережная по 144 и 225 квартир», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, в 2017 г. для нужд военнослужащих и их семей Росреестр по Москве зарегистрировал 2 тыс. 89 квартир.
Уточняется, что в столице указанная программа реализуется Минобороны РФ совместно с правительством Москвы, а учет и регистрация жилья для военнослужащих находятся на особом контроле заместителя министра экономического развития России — руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.