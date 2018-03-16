Москва попала в рейтинг самых дорогих городов мира

Составлен рейтинг самых дорогих городов мира

Рейтинг самых дорогих городов мира пятый раз подряд возглавил Сингапур . Согласно данным исследования The Economist Group, в первую десятку также попали Париж, Цюрих Гонконг , Осло, Женева, Сеул Копенгаген , Тель-Авив, Сидней

Как сообщает "Газета.ру", самым дешевым городом мира оказалась столица Сирии Дамаск . В список недорогих городов также попали Каракас, Лагос, Алма-Ата. За основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке

Ранее в марте Организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам 2017 года составила рейтинг самых опасных городов мира. Всего в списке оказалось 50 городов, большая часть которых находится в Латинской Америке.