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Москва попала в рейтинг самых дорогих городов мира
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Составлен рейтинг самых дорогих городов мира 

Москва24 16 марта 2018
Рейтинг самых дорогих городов мира пятый раз подряд возглавил Сингапур. Согласно данным исследования The Economist Group, в первую десятку также попали Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив, Сидней.
Как сообщает "Газета.ру", самым дешевым городом мира оказалась столица Сирии — Дамаск. В список недорогих городов также попали Каракас, Лагос, Алма-Ата. За основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.
Ранее в марте Организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам 2017 года составила рейтинг самых опасных городов мира. Всего в списке оказалось 50 городов, большая часть которых находится в Латинской Америке.
Лидером стал мексиканский город Лос-Кабос, где уровень убийств достигает порядка 111 случаев на каждые сто тысяч жителей. Следом за ним — столица Венесуэлы Каракас, на третьем месте расположился город Акапулько в Мексике.
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